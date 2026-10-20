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        Alüminyum fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Alüminyum fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi.

        Akyazı ilçesinde üretim yapan ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 18 personelle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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