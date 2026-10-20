Sakarya'da "2. Gabak Festivali" düzenleniyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Gabak Festivali" ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kentin yöresel değerlerinden kabağın tanıtılması ve geleneksel lezzetlerin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen festivalde, 9 yetiştirici en güzel kabak tatlısını yapmak için yarıştı.

Hazırlanan tatlılar jüri üyelerince değerlendirildi, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Çocuklar için çeşitli gösteriler ve mehteran ile semazen gösterimi yapılan festival, yarın sona erecek.

- "Amacımız, üretimi teşvik etmek"

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, festivalin temel amacının üreticilerin emeğine sahip çıkmak ve tarım ile hayvancılığın önemine dikkati çekmek olduğunu söyledi.

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İlçede kabak başta olmak üzere mısır, pancar ve ıspanak gibi çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini ifade eden Dinç, festivalle üreticilerin desteklenmesini, tarımsal üretimin kalitesinin artırılmasını ve insanları organik ürünlere yönlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dinç, insanların tarım ve hayvancılıktan gelir elde edebilmesinin önemine dikkati çekerek, "Köylerimizde tavuk yetiştiriciliğinin ve sebze üretiminin yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu festivalle tarımın ve üretimin ne kadar kıymetli olduğu mesajını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Esnaf Bilal Günbaşlı da kabağa ve tatlısına büyük ilgili duyduklarını, yıllardır bu alanda çalıştıklarını ve festivalin düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

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Festivalin tekrarlanması temennisinde bulunan Günbaşlı, "Kabak tatlısının gerçekten aşığıyım. Gördüğünüz gibi ürünlerim erkenden bitti. Her akşam böyle oluyor. Çok şükür, Sakarya'da ismimiz duyuldu. İnşallah bundan sonra da böyle güzel festivaller devam eder. Sağlığımız ve ömrümüz elverdiği sürece katılmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Esnaf Coşkun Aydoğan da etkinliğin kendilerine yeni müşteriler kazandırdığını ve diğer esnaf arkadaşlarıyla tanışma fırsatı sunduğunu ifade ederek, bu yıl ilginin daha da arttığını ve vatandaşın talebinin iyi olduğunu kaydetti.

Yarışmanın birincisi Saniye Özkorucu ise kullandığı kabağı kendi bahçesinde yetiştirdiğini ve birincilik elde etmesinin kendisi için büyük mutluluk olduğunu anlattı.

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Özkorucu, festivalin yöresel değerlerin tanıtılmasına katkı sağlamasından memnuniyet duyduğunu aktararak, "Kabağımı kendi bahçemde yetiştirdim. Birinci olmak benim için bambaşka ve çok güzel bir duyguydu. Sakarya'mızda, belediye başkanımızın öncülüğünde düzenlenen bu güzel festivalde yer almak beni çok mutlu etti. Çok duygulandım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.