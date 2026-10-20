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        Sakarya'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alüminyum fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:02 Güncelleme:
        Sakarya'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alüminyum fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Fabrikanın döküm bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlama nedeniyle yangın çıktı, bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sakarya itfaiyesinin 6 araç ve 18 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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