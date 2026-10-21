Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Kuzey Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yazlık Katlı Kavşağı projesi sürecinde Yenikent'in kent merkeziyle bağlantısı için alternatif oluşturmak adına inşa edilen köprü inşaatında köprü ayağında beton dökümü yapıldığı bildirildi.

Kentin ulaşım altyapısının güçlendiği ve sürücülere alternatif güzergahların inşa edildiği belirtilen açıklamada, eski Kipa arkasından Şeker Kavşağı'na bağlanan 1600 metre duble yolla birleşecek olan 3 ayaklı ve 2 açıklıklı 43 metre uzunluğundaki köprünün ilk ayağında zemin iyileştirme, fore kazık imalatı, demir donatı ve kalıp çalışmalarının tamamlanmasıyla beton dökümü gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Projenin diğer iki ayağında da büyük deprem ve afetlere dayanıklı, uzun ömürlü olması için fore kazık imalatı uygulandığı ifade edilen açıklamada, ilk ayağın beton dökümünün ardından diğer iki ayağın beton döküm işlemleri tamamlandığında projede önemli seviyeye ulaşılacağı belirtildi.

- "Gülümseten Hatıralar" sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, "Gülümseten Hatıralar" oyunu tiyatroseverleri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Faruk Sofuoğlu ve Hacı Ali Konuk'un Adapazarı Kültür Merkezi'nde sahne aldığı ve gösteride salondaki izleyicilerin nostalji ve mutlu akşam geçirdiği belirtildi.

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Yoğun ilgi gören oyunun 1980'li ve 1990'lı yılların mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve aile yaşantısını sahneye taşındığı aktarılan açıklamada, nostaljik şarkılar ve mizah dolu diyaloglarla renklendiği ve ikilinin performanslarının alkışlandığı kaydedildi.