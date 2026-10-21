Sakarya ormanlarında yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Fotokapanlar, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.

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