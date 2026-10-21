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        Sakarya ormanlarında yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Sakarya ormanlarında yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.

        Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

        Fotokapanlar, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

        Görüntülerde, ormanda su kenarında yavrularıyla gezen ayı, su kenarında yiyecek arayan çakal, ormanda yürüyen ayı ve karaca yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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