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        Ayı elma ziyafetine çıktı, ev sahibinin sözleri güldürdü

        Sakarya'da bir evin bahçesine giren ayı, ağaçtaki ve yere düşen elmaları yedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibinin ayıya yönelik sözleri gülümsetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Ayı elma ziyafetine çıktı, ev sahibinin sözleri güldürdü

        Sakarya'da bir evin bahçesine giren ayı, ağaçtaki ve yere düşen elmaları yedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibinin ayıya yönelik sözleri gülümsetti.

        Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren ayı, elma ağacındaki ve yere düşen meyveleri yemeye başladı. Çevresindekilere aldırış etmeden bir süre bahçede kalan ayı, karnını doyurdu.

        Ayının elma yediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibi, "Ayı kardeş, ne yapıyorsun, ayıp olmuyor mu?" diyerek seslendi. Ev sahibinin ayıya yönelik sözleri görüntülere yansırken yüzlerde tebessüm oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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