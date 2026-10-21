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        Sakarya'da öğrenciler hayır kermesi düzenledi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde öğrenciler tarafından hayır kermesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Sakarya'da öğrenciler hayır kermesi düzenledi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde öğrenciler tarafından hayır kermesi gerçekleştirildi.

        İnönü ana, ilk ve ortaokulu işbirliğiyle eğitime destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen kermeste, yöresel ve el emeği ürünleri hayırseverlerle buluşturuldu.

        İnönü İlkokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu, gazetecilere, üç okulun işbirliğiyle okulların yararına hayır kermesi düzenlediklerini söyledi.

        Kermesin eğitime katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini aktaran Çabukoğlu, "Eğitim kalitemizi daha çok artırabilmek amacıyla okul aile birliğimiz tarafından okullarımız yararına hayır kermesi düzenliyoruz. Okul aile birliği üyelerimiz ve velilerimiz birbirinden güzel ürünleri stantlarımıza koyarak vatandaşlarımızın damak tadına hitap ediyor." dedi.

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        Sınıf öğretmeni Faruk Kılıman da gösterilen ilgiden dolayı ilçe halkına, velilere ve öğrencilere teşekkür ederek, elde edilen gelirin tamamının eğitim kapsamında öğrenciler ve okullar için kullanılacağını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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