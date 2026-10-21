Komşu kurşunuyla son bulan hayatın ardındaki acı hikaye Eşiyle yetiştirme yurdunda büyüyen 2 çocuk babası, komşu kurşunuyla öldürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taşındığı evde kalan son eşyalarını almak için geldiği sırada tartıştığı komşusu tarafından öldürülen 35 yaşındaki Hakan Turak'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Turak'ın ve eşinin çocukluk yıllarını yetiştirme yurdunda geçirdiği öğrenildi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde 18 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu S.T. arasında geçmiş dönemde yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltarak taşındı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde bitiren Turak, evde kalan son 34 parça eşyasını almak üzere eski binasına geldi. Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu S. T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada S.T. yanındaki silahla Hakan Turak'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Cinayete kurban giden adamın hayat hikayesi ortaya çıktı

Komşusu tarafından öldürülen Hakan Turak'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. Turak'ın, çocukluk ve gençlik yıllarını Sakarya Erkek Yetiştirme Yurdu'nda devlet koruması altında geçirdiği, hayatını birleştirdiği eşi E. Turak'ın da devlet bünyesindeki kız yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenildi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri personeli olarak görev yapan ve 2 çocuk babası olan Turak, iki gün önce son yolculuğuna uğurlandı.

Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü

Turak'ın alt komşusu olan ve cinayeti işleyen S.T.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olay sonrası yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.