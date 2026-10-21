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        Sakarya'da otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hacımurat Mahallesi Fatih Sokak'ta E.Ç park halindeki otomobilinin motor bölümünde kedi sesi duydu.

        Kediyi bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayan E.Ç 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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