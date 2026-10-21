Sakarya'da otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 21.10.2026 - 20:39 Güncelleme:
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hacımurat Mahallesi Fatih Sokak'ta E.Ç park halindeki otomobilinin motor bölümünde kedi sesi duydu.
Kediyi bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayan E.Ç 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.
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