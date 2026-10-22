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        Sakarya'da polis aracına çarpıp kaçan sürücü aranıyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde polis aracına çarpıp kaçan ATV'nin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Sakarya'da polis aracına çarpıp kaçan sürücü aranıyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde polis aracına çarpıp kaçan ATV'nin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde polis aracına çarpan ATV'nin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

        Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı sahil bölgesindeki boş bir arazide terk edilmiş halde buldu.

        Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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