Sakarya'da polis aracına çarpıp kaçan sürücü aranıyor
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde polis aracına çarpıp kaçan ATV'nin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 22.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde polis aracına çarpıp kaçan ATV'nin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde polis aracına çarpan ATV'nin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı sahil bölgesindeki boş bir arazide terk edilmiş halde buldu.
Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ