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        Parmaklarının ucunda alçı sanata dönüşüyor Sıradan duvarları sanat eserine dönüştürüyor, binlerce liraya satıyor

        Sakarya'da Yakup Seyisoğlu hobi amaçlı başladığı alçı rölyef sanatını mesleğe dönüştürdü. Seyisoğlu, el işçiliğiyle şekillendirdiği tablolarını model ve işçiliğine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Parmaklarının ucunda alçı sanata dönüşüyor Sıradan duvarları sanat eserine dönüştürüyor, binlerce liraya satıyor

        Sakarya'da Yakup Seyisoğlu hobi amaçlı başladığı alçı rölyef sanatını mesleğe dönüştürdü. Seyisoğlu, el işçiliğiyle şekillendirdiği tablolarını model ve işçiliğine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor.

        Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Yakup Seyisoğlu, Sapanca'da bir villa inşaatında çatı tamircisi olarak çalıştığı sırada alçıyla yaptığı tavus kuşu figürü sayesinde farklı bir alana yöneldi. Yaptığı çalışmanın beğenilmesiyle hobisini mesleğe dönüştüren Seyisoğlu, zamanla evlerin duvarlarına uyguladığı dekoratif çalışmalar ve rölyef tablolarla sipariş almaya başladı. Yüzün üzerinde eseri bulunan Seyisoğlu, çalışmalarını hem internet üzerinden hem de müşterilerinin ev ve iş yerlerinde hazırlıyor. Seyisoğlu, tablolarını model ve işçiliğine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor.

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        "Sıvalara görseller yaparak ben bunu bir mesleğe dönüştürdüm"

        Sapanca'da bir villa inşaatı esnasında tanıştığı bir kadın sayesinde hobisini işine dönüştürme fırsatı bulduğunu belirten Seyisoğlu, "Bu iş bana ciddi bir derecede gelir sağladı. Ben bunu hobi olarak yapıyordum. Tabloların dışında evlerin içine taş desen, sıvalara görseller yaparak ben bunu bir mesleğe dönüştürdüm. Para da kazandım. İnternet üzerinden olsun bazen gidip yerinde yapıyorum. Yerinde yapmak benim için daha iyi oluyor. Birilerinin bir şey yaparken izlemesi işin en iyi tarafı" dedi.

        "Bende el işçiliği hastalığı var"

        Mesleği Çinliler ve Japonların vasıtasıyla keşfettiğini belirten Seyisoğlu, "Bu mesleği yapan çok az var ve yapanların bazıları altına resim çizip ya da kalıp koyarak yapıyor. Ben ne resim yaparım ne de kalıp koyarım bende el işçiliği hastalığı var. Daha çok Rusya'da bu mesleği yapan var. Türkiye'de çok az ve ben 7 senedir ticari anlamda yapıyorum. Bu meslek çok eski bir meslek ama şimdi her şey kolaylaştığı için bu şekilde yapan çok az. Gözlerim ağrıyor ama emek gerekiyor. Dışarıdan bakıldığı zaman bir elma kabartması çok basit görünüyor ama ben onun en ince detayına kadar uğraşırım. Fiyatlandırma da modeline ve işçiliğine göre değişiyor. Ayda 23 taneden fazla sipariş almam" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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