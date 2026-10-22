Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Müezzinler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, G. S. idaresindeki 54 SG 002 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü G. S. ile araçta bulunan M. K. hafif şekilde yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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