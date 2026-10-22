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        Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

        Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Müezzinler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, G. S. idaresindeki 54 SG 002 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü G. S. ile araçta bulunan M. K. hafif şekilde yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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