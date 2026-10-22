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        Sakarya'da kamyonun açık kalan damperi üst geçide takıldı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde açık kalan damperi üst geçide çarparak kopan kamyondaki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Sakarya'da kamyonun açık kalan damperi üst geçide takıldı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde açık kalan damperi üst geçide çarparak kopan kamyondaki 2 kişi ağır yaralandı.

        Caferiye Mahallesi'nde K.S. idaresindeki 06 FJR 843 plakalı kamyon, taşıdığı toprağı boşalttıktan sonra damperi açık halde hareket etti.

        Güzergahtaki bir üst geçide çarparak kamyondan kopan damper üst geçide takılı kaldı.

        Kamyonun 150 metre ileride durabildiği kazada sürücü K.S. ile yanındaki H.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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