Sakarya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 22.10.2026 - 23:15 Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynarca-Adapazarı kara yolunda Muhammet Hızal (33) idaresindeki 54 AHK 152 plakalı hafif ticari araç refüje çarpıp devrildi.
Hızal'ın ağır yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Hızal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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