Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Erenler ilçesi mevkisinde A.K. (44) idaresindeki 41 AJG 501 plakalı tırın lastiği patlayarak yola savruldu.
Yola savrulan lastik nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada sürücülerden K.Y. (62) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
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