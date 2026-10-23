Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sola manevra yapan otomobilin motosikletle çarpıştığı, arkadan gelen başka bir aracın durduğu, içinden inenlerin yardıma koştuğu görüldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Tarık Ç., Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tarık Ç. (24) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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