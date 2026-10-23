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        Sakarya'da jandarmadan torbacılara operasyon: 3 tutuklama

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Sakarya'da jandarmadan torbacılara operasyon: 3 tutuklama

        Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karasu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 487 gram bonzai, 330 mililitre sıvı aseton, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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