Sakarya'da jandarmadan torbacılara operasyon: 3 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karasu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 487 gram bonzai, 330 mililitre sıvı aseton, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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