Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 487 gram sentetik uyuşturucu, 330 mililitre aseton, terazi, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.