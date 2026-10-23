Motosiklet ile otomobil çarpıştı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sola manevra yapan otomobilin motosikletle çarpışması ve sürücünün savrularak yere düşmesi yer aldı.

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana gelen olayda İzmit yönüne giden T.Ç. (24) idaresindeki 54 AIJ 072 plakalı motosiklet, karşı yönden dönüş yapmak isteyen M.Y. (43) yönetimindeki 34 NRU 911 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düşmesi neticesinde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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