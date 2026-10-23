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        Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde T.Ç. (24) idaresindeki 54 AIJ 072 plakalı motosiklet ile M.Y. (43) yönetimindeki 34 NRU 911 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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