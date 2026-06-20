Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Valisi Doğan'dan Babalar Günü mesajı

        Sakarya Valisi Doğan'dan Babalar Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Sakarya Valisi Doğan'dan Babalar Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, toplumların en büyük gücünün sağlam aile yapısı olduğunu kaydetti.

        Ailenin geçmişle geleceği aynı çatı altında buluşturan en güçlü bağ olduğunu belirten Doğan, "Aile, sevginin, sadakatin ve dayanışmanın ocağı, baba ise o ocağın gölgesi, sükuneti, dirayeti, istikameti, güveni ve duasıdır. Kadim kültürümüzde ailenin direği olan baba, hürmetin, güvenin ve hayır duasının merkezinde sevgiyi emekle büyüten, sorumluluğu sabırla taşıyan, evlatlarına karakter ve istikbal armağan eden, merhametin, fedakarlığın, vakar ve sorumluluğun timsalidir. Baba, evlada umut, yuvaya huzurdur." ifadesini kullandı.

        Doğan, hayatın yükünü omuzlayan tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, "Ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmetle yad ediyorum. Dualarıyla ömrümüze bereket katan babalarımıza, saygıdeğer hemşerilerime ve aziz milletimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! Yarın AYT ve YDT sınavları var
        YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! Yarın AYT ve YDT sınavları var
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den dolandırıcılık uyarısı
        Büyükşehir'den dolandırıcılık uyarısı
        Sakarya'da Sapanca ilçesine 11 kilometrelik yeni duble yol yapılacak
        Sakarya'da Sapanca ilçesine 11 kilometrelik yeni duble yol yapılacak
        Kontrolden çıkarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına sebep oldu
        Kontrolden çıkarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına sebep oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda devrilen tır ulaşımı ak...
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda devrilen tır ulaşımı ak...
        Eczanede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
        Eczanede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
        YKS'nin ilk oturumu başladı: Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döküyo...
        YKS'nin ilk oturumu başladı: Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döküyo...