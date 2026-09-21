Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Ekiplerce iki ilçede düzenlenen 3 operasyonda, M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) gözaltına alındı.

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