Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce iki ilçede düzenlenen 3 operasyonda, M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 444,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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