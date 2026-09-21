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        Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce iki ilçede düzenlenen 3 operasyonda, M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 444,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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