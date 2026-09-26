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        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin duvara ve römorka çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin duvara ve römorka çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Karakamış Caddesi'nde dün gece saatlerinde O.K. (36) yönetimindeki 54 AFC 452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarptı.

        Kazada sürücü yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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