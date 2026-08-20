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        Sakarya'da üvey babasını öldüren zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasına tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 23:54 Güncelleme:
        Sakarya'da üvey babasını öldüren zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasına tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.

        Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla ateş ederek öldürmesi nedeniyle gözaltına alınan A.Y.F’nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen A.Y.F. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde dün üvey oğlu A.Y.F'nin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Aziz Dönmez (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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