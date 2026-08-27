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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube müdürlükleri ile Arifiye ve Geyve Emniyet müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Geyve ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda, Ü.Y. (57), M.O.G. (19), Ü.S. (36), G.D. (49) ve T.Ç. (42) yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sıvı ve katı halde sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve 12 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası bulunan 3 hükümlü ise cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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