Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da Karapürçek Millet Bahçesi'nin temeli atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, millet bahçesi 70 dönümlük alana inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Karapürçek'e termal turizm alanı kazandırılacağını bildirdi.

İlçeye 2 yılda 300 milyon liralık yatırım yapıldığını kaydeden Alemdar, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Programda, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya ve Ali İnci ile Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu da birer konuşma gerçekleştirdi.

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Konuşmaların ardından protokol üyelerinin butona basmasıyla projenin temeline beton döküldü.

Törene, Karapürçek Kaymakamı Ümit Gürsançtı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muzaffer Kabacan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temcilsileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

- Milletvekili İnci'den Başkan Ata'ya ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yla bir araya geldi.

İlçede bir dizi ziyaret gerçekleştiren ve vatandaşlarla buluşan İnci, Belediye Başkanı Ata'yı ziyaret etti.

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Görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar ile planlanan projeler ele alındı. Ziyarete AK Parti Ferizli İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri de iştirak etti.

Belediye Başkanı Ata, ziyaretten dolayı İnci'ye teşekkür etti.

- Akyazı'da sosyal tesisin inşası başladı

Akyazı ilçesinde çok amaçlı sosyal tesis yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki sosyal yaşamın merkezlerinden biri olması planlanan projede, temel kazı ve dolgu işlemleri başladı.

Farklı yaş gruplarına hitap edecek tesiste, çok amaçlı salon, eğitim sınıfları, idari ofisler, mutfak, mescit ve yeşil alan bulunacak.