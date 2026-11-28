Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karasu Büro Amirliği ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek çalışma yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde durdurulan B.D. (34) isimli şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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