Sakarya merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 96 şüpheliden 81'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Sakarya merkezli İstanbul, Bursa, Kocaeli, Düzce, Bolu, Kayseri, Tokat, Batman, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 96 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda suçta kullanıldığı değerlendirilen bankamatik kartları, GSM hatları ve dijital materyal ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı, 15'ine de adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan, suç örgütünün faaliyetlerinde, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları topladığı, para karşılığında banka hesaplarını kullandırarak para nakline aracılık eden kişilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 105 milyon 438 bin lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.