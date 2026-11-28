Firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Yabancı uyruklu 19 kadından 6'sının vize süresini ihlal ettiği belirlenerek haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında 2 iş yeri, 1 pansiyon ve 6 konutta yapılan adli aramalar ile 11 iş yerinde gerçekleştirilen önleme aramalarında ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, balistik yelek, 5 Özbekistan somu banknotu ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

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