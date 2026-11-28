Sakarya'da yabancı uyruklu kadınların eğlence mekanlarında zorla çalıştırılmasına ilişkin 4 gözaltı
Sakarya'da yabancı uyruklu kadınların eğlence mekanlarında zorla çalıştırılmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da yabancı uyruklu kadınların eğlence mekanlarında zorla çalıştırılmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ilçesinde 12'si emniyet, 1'i jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 13 eğlence işletmesinde yabancı uyruklu kadınların zorla çalıştırıldığı tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 2 iş yeri, 1 pansiyon ve 6 konutta yapılan adli aramalar ile 11 iş yerinde gerçekleştirilen önleme aramalarında ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, balistik yelek, 5 Özbekistan somu banknotu ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Yabancı uyruklu 19 kadından 6'sının vize süresini ihlal ettiği belirlenerek haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
Firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
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