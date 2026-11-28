Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Çelik, Arabacıalanı Mahallesi'nde dönüşümü süren Özlem Evler Sitesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, hak sahipleriyle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, depreme dirençli ve güvenli Serdivan hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, belediye olarak her parsele özel dönüşüm modelleri, mimari proje alternatifleri ve ekonomik analizler geliştirerek vatandaşların dönüşüm süreçlerini kolaylaştırdıklarını kaydetti.

Çelik, ilçede 398 konutun dönüşüm aşamasında olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

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"Serdivan'ı depreme karşı dirençli hale getirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yerinde dönüşümü önemsiyor, vatandaşlarımızın yaşadıkları mahallelerden kopmadan güvenli konutlara kavuşmalarını hedefliyoruz. Bakanlığımız, özel sektör temsilcilerimiz ve hak sahiplerimizle koordinasyon içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların sahadaki sonuçlarını görüyoruz. Bugün 398 konutu kapsayan aktif kentsel dönüşüm sürecini daha da yaygınlaştırarak gelecek nesillere güvenli, yaşanabilir ve depreme dirençli bir Serdivan bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı gerçekleştirildi

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Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkez'ince (ŞÖNİM) düzenlenen etkinlikte, Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kıral, ilçe protokolü, SODAM kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaya ve Ferizli İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz'ın konuşma yaptığı programda, kadına yönelik şiddetin türleri, KADES uygulaması ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi öğrencilerince "Adını Koy" isimli tiyatro gösterisi de gerçekleştirildi.