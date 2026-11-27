Sakarya’da polis ekiplerince 6 ilçede düzenlenen 12 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karasu, Akyazı, Hendek İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince müşterek çalışma yürütüldü. Adapazarı, Erenler, Akyazı, Hendek, Ferizli ve Karasu ilçelerinde düzenlenen 12 ayrı operasyonda; E.Ç. (47), M.Ş. (41), G.M. (45), E.Ö. (31), G.B. (53), D.A. (48), H.T. (53), R.Y. (49), S.A. (24), E.Ç. (47), A.D. (22), Ö.G. (35), A.S. (42) ve M.Ö. (28) isimli toplam 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; toplam 912,16 gram esrar, 668,20 gram skunk, 49,15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), toplam 21,3 gram metamfetamin, 1,05 gram kokain, toplam 9 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek 1,47 gram am 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 adet sentetik ecza, 26 adet kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet fişek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyolar ele geçirildi.

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10 şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında ise A.S.’nin (42) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ayrıca H.T.’nin (53) "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" (TCK 191) suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, "Belirlenen Yerler Dışında Ormanda Ateş Yakma veya Ateşi Söndürmeden Mahali Terk Etmek" suçundan 37 bin TL adli para cezası ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan arandığı; R.Y. (49), A.D. (22), Ö.G. (35) ve S.A.’nın (24) da TCK 191 suçundan 1’er yıl 8’er ay kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö. (28) ve D.A. (48) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. (41) ve G.B. (53) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; R.Y. (49), E.Ç. (47), G.M. (45), E.Ö. (31), A.S. (42), A.D. (22), Ö.G. (35), H.T. (53), S.A. (24) ve E.Ç. (47) isimli 10 şüpheli tutuklandı.