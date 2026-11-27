AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Sakarya 3 Kademe İlçe Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanları Toplantısı"nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi, vatandaşlarla kurulan bağların pekiştirilmesi ve teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesinin ele alındığı belirtildi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşların talep ve beklentilerinin yakından takip edilmesi ve teşkilatın saha çalışmalarına yeni ivme kazandırılması hedeflendiği kaydedildi.

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Açıklamada, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in ev sahipliğinde, Uygur'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gelecek dönemde hayata geçirilecek faaliyetler ve teşkilatın çalışma programı üzerinden görüş alışverişinde bulunulduğu, toplantıya Genel Merkez Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Başkan Yardımcısı Emre Tan, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ile partililerin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, milletle kurulan güçlü bağın AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunun en önemli dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin hizmetinde olmaya ve vatandaşla gönül bağını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Tever, "Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğimizi daha ileriye taşımak, milletimizle olan bağımızı kuvvetlendirmek ve sahadaki çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmak üzere önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı ele aldık." ifadelerini kullandı.

Uygur'un ziyaretinin teşkilat açısından önemine değinen ve beraberindeki heyete teşekkür eden Tever, Sakarya'nın 16 ilçesinde ve her mahallesinde özveriyle görev yapan teşkilat mensuplarına emek ve gayretlerinden dolayı şükranlarını ilettiğini, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.