Sakarya'da jandarma yeleği giyip araçlarına sahte Göç İdaresi Başkanlığı tabelası asarak resmi göçmen sevkiyatı yapıldığı izlenimi veren 2 şüpheli tutuklandı. Araçta yakalanan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir otobüsü takibe alan ekipler, aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede araçtaki şüphelilerin sahte jandarma yelekleri giydiği, araca ise sahte Göç İdaresi Başkanlığı tabelası astığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle Ağrı'dan İstanbul'a resmi göçmen sevkiyatı yapıldığı izlenimi vererek kaçak göçmen taşıdığı tespit edildi.

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Operasyonda araç içerisinde yakalanan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Gözaltına alınan T.Ö. (48) ve İ.K. (30) ise sevk edildikleri adli mercilerce 'göçmen kaçakçılığı' ve 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüphelilerin olayda kullandığı araca 282 bin 700 TL idari para cezası kesilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.