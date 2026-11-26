Süt ve süt ürünleri sektöründe yaygınlaşan otomasyon sistemleri, üretim süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesine, kalite standartlarının korunmasına ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlıyor.

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, süt işleme tesislerinde otomasyon teknolojilerinin üretim süreçlerinin yönetimi ve kontrolünde giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Süt işleme tesislerinde sıcaklık, basınç, karıştırma ve dolum gibi kritik aşamaların otomatik sistemler aracılığıyla takip edilebildiğini belirten Tecelli, bu uygulamaların üretim sürecindeki değişkenliği azaltarak ürün standardının korunmasına katkı sunduğunu ifade etti. Dijital kontrol sistemleri sayesinde üretim süreçlerine ilişkin verilerin anlık olarak takip edilebildiğini aktaran Tecelli, işletmelerin üretim aşamalarını daha etkin yönetmesinin muhtemel aksaklıkların erken tespit edilmesi ve süreçlerin optimize edilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti. Otomasyon yatırımlarının yalnızca üretim hızını artırmaya yönelik değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Tecelli, kalite kontrol, kaynakların etkin kullanımı ve üretim süreçlerinin sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin de bu yatırımların temel hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı.

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Teknolojik altyapının gelişmesiyle süt işleme tesislerinde üretim süreçlerinin daha ölçülebilir ve kontrollü hale geldiğini belirten Tecelli, otomasyon sistemlerinin sektörde verimlilik ve kalite odaklı üretim anlayışının gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.