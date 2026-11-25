Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen "6. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" başladı.

SAÜ İletişim Fakültesi tarafından, TÜBİTAK ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "Küresel Riskler ve Yapay Zeka Çağında Aile, Yeni Medya, Dijital Ebeveynlik ve Kültürel Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışı Adapazarı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan sempozyumun düzenleme kurulu başkanı ve SAÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan, 99 bildiri sunulacağını, 110'un üzerinde akademisyen ve akademisyen adayının sempozyumun konu başlıklarını ele alacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi Selma Öztürk Pınar da insanlık tarihi boyunca hiç olmadığı kadar iletişim aracının kullanıldığı bir dönemde olunduğunu kaydetti.

Bir çocuğun sorunlarını ve mahremiyetini ailesinden önce yapay zekaya anlatmasının herkes için düşündürücü ve endişe duyulacak bir mesele olduğuna dikkati çeken Pınar, bilgi teknolojisinin bilinmeyen ve alışık olunmayan duruma dönüştüğünü belirtti.

Pınar, çocukları daha iyi anlamak ve onlarla daha çok ve kaliteli zaman geçirmek için ailenin her ferdine ve ebeveynlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, çocukların yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarılması gerektiğini anlattı.

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- "Aileyi güçlendiren bir anlayışı kurmak hepimizin görevi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Enstitüsü Genel Müdürü Ayşenur Çoban ise geçmiş dönemde literatür ve akademik çalışmalarda toplumsal cinsiyet alanında çalışmaların arttığını fakat aile konusunun yeterince ele alınmadığını söyledi.

Çoban, 2025'te Aile Yılı politikasının uygulanmasıyla akademik çalışmaların aile kavramını daha çok ele aldığını ve bundan memnun olduklarını ifade etti.

İnsanın teknolojiyi şekillendirdiği gerçeğinin bugün tam tersi bir yönde ilerlediğini ve teknolojinin aileyi de etkilediğini belirten Çoban, "Tabii ki derdimiz teknoloji değil, bilgiden üretime hepimiz kullanıyoruz. Teknoloji muazzam imkanlar sunan bir araç ama bizim için önemli olan bu araçların kullanımının aileyi, toplumu ve nesilleri nasıl şekillendirdiğini görebilmek ve bunun üzerine stratejilerimizi inşa edebilmek." diye konuştu.

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Çoban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün dijital ebeveynlik ve medya okuryazarlığı gibi programlarla aileyi korumaya yönelik çalışmalarından bahsederek, "Bütün bu dönüşümün ortasında aile, güven, aidiyet ve değer aktarımıyla dijital çağda da toplumsal dayanıklılığımızın temel unsuru olmaya devam ediyor. Aileyi güçlendiren ve hakikati gözeten bir anlayışı kurmak hepimizin görevi. Aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen bir Türkiye dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, uzun beklemeye, dinlemeye ve okumaya en az tahammül olunan dönemde bulunulduğunu kaydetti.

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Haber alma araç ve biçimlerinin değiştiğine ve hızlı dönüşüm yaşandığına işaret eden Adıgüzel, haberler bu kadar hızlı yayılırken insanların haberlere duyduğu güvenin de azaldığına dikkati çekti.

Programda SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Yılmaz da konuşma yaptı.

Çeşitli konu başlıklarının ele alınacağı sempozyum, yarın sona erecek.