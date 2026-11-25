İmamlarına sevgilerini böyle gösterdiler 13 yıllık imamı omuzlarda uğurladılar: "Güle güle güzel kalpli çocuk"
Sakarya'nın Kaynarca ilçe sakinleri sevilen imamlarını yeni görev yerine omuzlarda tezahüratlarla uğurladı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçe sakinleri sevilen imamlarını yeni görev yerine omuzlarda tezahüratlarla uğurladı.
Kaynarca'ya bağlı Uğurlu Mahallesi Merkez Camisinde 13 yıldır imamhatip olarak görev yapan Ragıp Takım'ın tayini, Serdivan ilçesindeki Hacı Mükerrem Koç Camiine çıktı. Görev yaptığı süre boyunca mahalle sakinleriyle yakın ilişkiler kuran ve her yaştan vatandaşın sevgisini kazanan Takım'ın ayrılığı, mahalle halkını üzdü. Cemaatiyle son kez bir araya gelen imam, veda konuşması yaptı.
İmamlarına duydukları sevgiyi "Güle güle güzel kalpli çocuk" sözleriyle dile getiren mahalle sakinleri, vedanın ardından renkli görüntülere imza attı. Cemaat, Ragıp Takım'ı omuzlarına alarak tezahüratlarla uğurladı.
Duygusal anların yanı sıra neşeli görüntülerin de yaşandığı uğurlama programının ardından Takım, yeni görev yerine uğurlandı.
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