Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafikte hız yaparak diğer araçları sıkıştıran ve sinyalsiz şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, araç kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinde sabah trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, yoğunluğa aldırış etmeden hızla ilerlemeye başladı. Sinyalsiz şerit değiştirerek diğer sürücüleri sıkıştıran ve kazaya davetiye çıkaran otomobil, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.