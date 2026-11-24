Sakarya'nın Karasu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 35 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekli olan öğretmen Ali Akın'a veda edilirken, mesleğe yeni başlayan 6 öğretmen yemin etti. Programda emekli öğretmenin konuşması duygulu anlar yaşattı.

Kutlama programı, Karasu Kaymakamlığı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Programa Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı İshak Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Özel Eğitim Öğretmeni Kübra Tarım, "Her öğrencimizin yüreğinde bıraktığımız iz, yarınlarımızın en kıymetli mirasıdır" ifadelerini kullandı.

Programda kürsüye çıkan 35 yıllık emekli öğretmen Ali Akın ise yaptığı veda konuşmasıyla salondakileri duygulandırdı. Akın, "Öğretmenlikte ömrümün yarısı geçti: 35 yıl. Hasretliğini çekmiyor değilim. Lakin nöbeti genç kuşaklara devretmek de gerekiyordu. Öğretmenlik peygamberlik mesleği aynı zamanda" diye konuştu.

Genç öğretmenler yemin etti

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Şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerin hatırasına hazırlanan video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro gösterisi sahnelendi. İlçede görev yapan öğretmenlerin sunduğu konser ile Teke Yöresi halk oyunları gösterisi ise katılımcılardan beğeni topladı.

Programda mesleğe yeni başlayan 6 genç öğretmen, öğretmen andını seslendirerek mesleki yeminlerini etti. Kutlamalar, ilçede düzenlenen "Benim Öğretmenim" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve Belediye Başkanı İshak Sarı'nın tüm öğretmenler adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici'ye çiçek vermesiyle sona erdi.