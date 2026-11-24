Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan 2. etap çalışmalarında 8 iskelenin yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), göl havzasındaki işgalleri ortadan kaldırarak su kaynağının doğal yapısını ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sapanca Gölü'nün doğal yapısını, su kalitesini ve ekolojik dengesini korumak amacıyla yürütülen çalışmaların ikinci etabı için ilgili kişi ve işletmelere tanınan yasal sürenin 23 Kasım'da sona erdiği hatırlatılan açıklamada, çalışmalarda bazı iskele sahiplerinin de desteğiyle 8 iskelenin yıkımının tamamlandığı kaydedildi.

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Açıklamada, kalan yapıların kaldırılması için çalışmaların gölün doğal dokusuna zarar verilmeden hassasiyetle devam ettiği ifade edildi.

Yıkım çalışmaları sırasında gölden izinsiz su çeken işletmelerin de tespit edilerek bu kullanımların önüne geçildiği aktarılan açıklamada, ilk etapta kaldırılan iskelelerin yerine plastik iskele kuran işletmelere ise son uyarılar yapıldığı, buna rağmen izinsiz yapılaşmayı sürdüren işletmeler hakkında ise yeniden uyarı yapılmaksızın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk etaptaki çalışmalarda 89 kaçak yapının kaldırılarak havza işgallerden arındırıldığı, ikinci etapta tespit edilen 81 kaçak yapı ve iskelenin de kaldırılmasıyla toplam sayının 170'e ulaşacağı bilgisine yer verildi.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından göl kıyısının doğal görünümüne kavuşacağı, insanların kullanımına açık, güvenli alanların oluşturulacağı kaydedildi.