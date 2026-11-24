Sakarya'da bozayı, kurt ve domuzlar fotokapanla görüntülendi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, bozayı, kurt ve domuzları kayda aldı.
Giriş: 24.11.2026 - 12:34 Güncelleme:
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, bozayı, kurt ve domuzları kayda aldı.
İlçede hayvancılık yapan bir kişi, yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ormanlık alanlardaki çeşitli noktalara fotokapanlar kurdu.
Bölgede görülen bozayı, kurt ve domuzlar fotokapanla kaydedildi.
Kayıtlarda, hayvanların ormanlık alandan çıkmaları ve yolda gezinmeleri yer alıyor.
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