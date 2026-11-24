Sakarya'da yaşayan 83 yaşındaki emekli öğretmen ve şehit babası Salim Yarar, çocukluğunda alfabe kitabı alacak parayı bulamadığı günlerden 30 yıllık meslek hayatında bin 100 öğrenciye diploma verdiği yıllara uzanan yaşam öyküsünü anlattı. Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlayan Yarar, unutamadığı hatıralarını paylaşarak yıllar önce ezberlediği "Ölmeyen Öğretmenim" şiirini de okudu.

Adapazarı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Salim Yarar, 1963 yılında öğretmen okulundan mezun olduktan sonra mesleğe başladı. İzmir'in Çeşme ilçesinde, Muş'ta, Karasu'da ve Adapazarı'nda görev yapan Yarar, 30 yıllık öğretmenlik hayatında bin 100 öğrenciye diploma verdi. 22 Eylül 1992'de emekli olan Yarar, görev yaptığı yıllarda birlikte çalıştığı 110 öğretmeni de unutmadı.

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Yarar, Öğretmenler Günü dolayısıyla 19501960 yıllarında derlenmesine yardımcı olduğu "Ölmeyen Öğretmenim" şiirini de ezberden okudu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla gün içinde yaklaşık 50 kişinin kendisini ziyarete geldiğini belirten Yarar, eski öğrencilerinin yıllar sonra kendisini aramasından ve ziyaret etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

"Öğretmen bir muma benzer, erirken aydınlatır"

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Yarar, "Öğretmen bir muma benzer, erirken aydınlatır. Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getirenidir fakat toplumu en çok mükafatlandıranıdır. Öğretmenliğin en güzel yanı, çevreye ışık tutmak. Karanlıkta bir mum yakması. Fakir çocuğun elinden tutacağına eline bir kalem ver defter al. Onu okula yönlendir. En güzel şey. Ona simit parası da ver ama önemli olan bir kurşun kalem, bir defter al, bir kitap al" dedi.

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"Eski öğrencilerim arıyor, el öpmeye geliyorlar"

30 yıllık meslek hayatında Türkiye'nin farklı noktalarında görev yaptığını ve eski öğrencilerinin kendisini unutmadığını belirten Yarar, "Bin 100 öğrenciye diploma verdim, okul müdürü ve öğretmen sıfatı ile imzalayarak. 110 öğretmen ile çalıştım bugüne kadar. 1 yıl İzmir Çeşme'de, 3 yıl Muş'ta, 5 yıl Karasu'da, 20 yıl Adapazarı merkez Çökekler Okulu'nda görev yaptım. 22 Eylül 1992'de emekli oldum. Eski öğrencilerim arıyorlar. El öpmeye geliyorlar. Birçoğunu kaybettik tabii. Geliyorlar, ben de mutlu oluyorum. Geçtiğimiz günlerde Kocaali'den geldi 4 öğrencim. Mutlu oldum ama bir kahve içmeden gidilir mi? 'Hocam biz senin bir elini öpüp hayatta olup olmadığını görüp gitmek istiyoruz' dediler. Kahve içmeden gittiler" diye konuştu.

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10 kuruşu yetmediği için alfabe kitabı alamadı, öğretmeni hayatını değiştirdi

Çocukluk yıllarında yaşadığı büyük yoksulluğa rağmen öğretmeninin şefkatiyle mesleğe aşık olduğunu anlatan Salim Yarar, şöyle devam etti:

"Çok fakir, yoksul bir ailenin çocuğuyduk. Acı soğanı köz üzerinde kızartıp içine tuz atarak bayat mısır unundan yapılma ekmeği ile kemire kemire okul yolunda giderdik. Bir ayağımızda çorap var, diğerinde yoktu. 50 santimetre karda okul yolundaydık. Babam kanser hastasıydı. Çok zor durumdaydık. Alfabe kitabı o zamanlar 35 kuruştu. Cebimde 25 kuruş var, 10 kuruşum yoktu. Alfabe kitabı alamıyoruz. Babam kanser olduğu için para da isteyemiyoruz. Bir gün kitabım olmadığı için öğretmen beni döver korkusuyla okula yarım saat geç gittim. Sınıfın en arkasında yer aldım. Boyum da sınıfın en kısalarındandı. Geldi öğretmenimiz, Afife Yıldız diye bir öğretmenimizdi. 'Bu güzel çocuk kimin çocuğu?' dedi. Ağabeyim 'O benim kardeşim' dedi. Öğretmenimiz ağabeyime 'Sus, bu çocuk senin gibi olmayacak, bu adam olacak' dedi. O akşam eve geldim ve babama dedim ki 'Baba ben öğretmen olacağım' Bana öğretmenlik mesleğini, okula yarım saat geç gitmeme rağmen, alfabe kitabımın olmamasına rağmen Afife Yıldız öğretmenliği sevdirdi. Babam beni okula göndermek istemiyordu. Gece vakti babamın cebinden 1 lira yürütüp müracaat kağıdını aldım ve öğretmen okuluna müracaat ettim. Sınavlara girdim. 30 yıl çalıştım. Emekli olurken istemeyerek emekli oldum. Süleyman Demirel bir kanun çıkarttı, 50 yaşını dolduranlar emekli olabilir dedi. Ondan yararlandım.

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"Hatıralarından istifade ettik"

Vatan ve Hürriyet Derneği Başkanı Yaşar Dursun da Öğretmenler Günü dolayısıyla Yarar'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Kendisini sağlıklı ve sıhhatli gördük. Hatıralarından istifade ettik. Gerçekten hayatında önemli kesitler var. O hatıraları kendimize almaya çalışıyoruz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit oğlunun adı görev yaptığı okula verildi

Öte yandan, Yarar'ın asker olan oğlu Fatih Kemal Yarar, 1994 yılında Şırnak'ta çıkan çatışmada 8 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Fatih Kemal Yarar'ın adı, 1994 yılında Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu kararı ve Valilik onayıyla, babasının 20 yıl görev yaptığı ve kendisinin de mezun olduğu Çökekler İlkokulu'na verildi.