Sakarya'da tırın panelvanın üzerine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tırın kırmızı ışıkta bekleyen panelvanın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tırın kırmızı ışıkta bekleyen panelvanın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.C. idaresindeki tır, D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Mekece Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu.
Tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. yönetimindeki panelvana arkadan çarpıp üzerine devrildi, dorsedeki deterjan kolileri de yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan panelvandaki 2 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
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