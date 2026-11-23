TIR, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın üzerine devrildi: 2 yaralı
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde TIR, trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarpıp, üzerine devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde TIR, trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarpıp, üzerine devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Bilecik-Adapazarı D-650 kara yolu Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi'nde meydana geldi. 42 EEL 85 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 11 ABM 289 plakalı hafif ticari araca çarpıp, üzerine devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yahılan müdahalenin ardından ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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