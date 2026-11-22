TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Serikspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 40 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 40 mağlup etti.
Stat: Sakarya Atatürk
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Uğur Aydoğdu, Ali Gün
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu(Abdulkerim Canlı dk. 67), Berk İsmail Ünsal(Uğur Can dk. 75), Kerim Frei(Mertcan Açıkgöz dk. 85), İlhan Depe, Hakkı Türker(Hasan Bilal dk. 67), Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Gökhan Akkan( Evren Korkmaz dk. 85)
Serikspor: Metin Uçar, Muhammet Fatih Yıldırım, Sadık Baş (Harun Alpsoy dk. 67), Emre Can Atila (Şahin Fıstıkcı dk. 74), Erhan Çelenk, Maksut Taşkıran, Oğuz Yılmaz, Sertan Yıldız, Kadir Ari, Abdullah Balıkuv (Sirac Susancak dk. 67), Enes Öğrüce
Goller: İlhan Depe (dk. 12, 50 ve 87), Kerim Frei (dk. 19) (Sakaryaspor)
Sarı kart: Şahın Fıstıkçı (Serikspor), Abdulkerim Canlı (Sakaryaspor)
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