Sakarya'da "Kudüs" söyleşisi düzenlendi
Mirasımız Kudüs Derneği Sakarya gönüllülerince "Kudüs" söyleşisi yapıldı.
Mirasımız Kudüs Derneği Sakarya gönüllülerince "Kudüs" söyleşisi yapıldı.
Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Tanıtım filminin gösterimiyle devam eden etkinlikte, Gazzeli üniversite öğrencisi Rima Naji şiir okudu. Programda Mirasımız Kudüs Derneği Sakarya Sorumlusu Büşra Ayvaz, faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Programda, ilahiyatçı ve yazma eserler uzmanı Ahmet Durmaz "Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları", eğitimci ve yazar Suna Durmaz da "Tarihte ve Günümüzde Kudüs" başlıklı konuşma yaptı.
Etkinlik, konuşmaların ardından katılımcılara çekilişle kitap hediye edilmesiyle sona erdi.
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