Sağanakla birlikte gelen dolu zemini beyaza bürüdü
Sakarya'da etkili olan yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.
Giriş: 21.11.2026 - 15:48 Güncelleme:
Sakarya'da etkili olan yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarları sonrasında kent genelinde sağanak ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışının oluştuğu noktalarda yollar ve araçların üzeri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ