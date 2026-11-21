SAKARYA'da Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 14 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Sapanca ilçesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 2 şehirlerarası yolcu otobüsü, minibüs, TIR, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 14 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla emniyet şeridi ve sağ şerit kısmen açılarak trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Otobüslerde yara almayan yolcular bölgeye çağrılan başka bir otobüsle tahliye edildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için bölgeye vinç ve çekiciler sevk edildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, otoyol jandarması kazayla ilgili inceleme başlattı.