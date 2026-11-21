Sakarya'nın Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasında bulunan ve Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük su basar ormanı olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlarıyla görsel şölen sundu. Gökyüzünden kaydedilen görüntüler ise sonbaharın renkleriyle bütünleşen longozun eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

Sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçların renk değiştirdiği Acarlar Longozu'nda, su yüzeyine düşen yapraklar ve orman dokusuyla bütünleşen manzara dikkat çekti. Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken longoz, özellikle doğa fotoğrafçıları ve doğaseverler için eşsiz görüntüler sunuyor. Karadeniz'e yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ve 12 kilometre uzunluğundaki sulak alan, yıl içerisinde değişen su seviyesiyle kendine özgü bir ekosisteme sahip. Suyun yükseldiği dönemlerde ormanlık alanların bir bölümünün su altında kalmasıyla oluşan su basar orman özelliği, Acarlar Longozu'nu diğer ormanlık alanlardan ayırıyor.

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226 bitki taksonuna ev sahipliği yapıyor

Zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Acarlar Longozu, 74 familyaya ait 187 cinsten 226 bitki taksonuna ev sahipliği yapıyor. Dişbudak, kızılağaç, karaağaç ve söğüt gibi ağaç türlerinin yanı sıra su menekşesi, göl soğanı ve nilüfer gibi su bitkileri de longozda yetişiyor. Göçmen kuşlar için önemli yaşam ve konaklama alanlarından biri olan longozda alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, sülün, çulluk ve yaban ördeği gibi çok sayıda kuş türü görülüyor. Ayrıca tilki, yaban domuzu, tavşan ve sincap gibi memelilerin yanı sıra çeşitli balık ve sürüngen türleri de bölgede yaşamını sürdürüyor.

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Doğal sit alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statülerine sahip olan Acarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak da koruma altında bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen longozda ahşap yürüyüş parkuru, seyir alanları ve sosyal tesisler ziyaretçilere hizmet veriyor. Sonbaharda sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen longoz, doğaseverleri ağırlamayı sürdürüyor.

"Bir doğa harikası, hiç ellenmemiş"

Longozda yürüyüş yapan Aliye Cömert, "Yıllar öncede gelmiştim ve doğa daha da güzelleşmiş. İlkbaharda başka ama sonbaharda bir başka oluyor. Çok seviyorum ben longozu bir doğa harikası, hiç ellenmemiş" derken Sakarya Büyükşehir Belediyesi Acarlar Longozu İşletme Sorumlusu Cihan Şükrü Aktaş, "Longozun girişinde misafirleri ağırlamak için bölümlerimiz bulunuyor. Doğa içerisinde 1 kilometrelik bir yolumuz var ve insanlar burada yürüyüş yapabiliyor. Özellikle longoz, kuşların göç noktası bu anlamda da kuşları gözlemlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Longoz, Türkiye'nin tek parça su basar ormanı olma özelliğini, dünyada ise ikinci olma özelliğini taşıyor. Yürüyüş yolu üzerinde seyir teraslarımız bulunuyor ve insanlar buralarda fotoğraflar çekiniyor" dedi.