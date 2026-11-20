SAKARYA merkezli Manisa ve Mersin'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 8 ilde iş insanlarına yönelik 15 silahlı eylem planladıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü. 18 Kasım'da Sakarya merkezli Manisa ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, örgüt mensubu oldukları öne sürülen R.B.K. (36) ve A.A. (17) yakalandı. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt içerisinde 'tetikçi' olarak adlandırılan yapılanmada hareket ettikleri ve 8 farklı ilde iş insanlarına yönelik 15 ayrı silahlı eylem planında yer aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla planlanan eylemlerin önlendiği belirtildi. Ayrıca 2 ilde meydana gelen 2 cinayetin azmettiricisinin de tespit edildiği bildirildi.

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Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.T. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest

bırakılırken, R.B.K. tutuklandı.