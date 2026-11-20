Zanlıların örgüt içerisinde "tetikçi" olarak hareket ettikleri tespiti sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin 8 ilde iş insanlarına yönelik 15 silahlı eylem planlaması içerisinde yer aldıkları ancak herhangi bir eylem yapmadan yakalandıkları saptandı.

Sakarya, Manisa ve Mersin'de düzenlenen operasyonda R.B.K. (36) ve A.A. (17) gözaltına alındı.

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